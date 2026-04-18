Osceni!

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Sempre la Lazio, ancora la Lazio a interrompere l’imbattibilità del Maradona. Un Napoli vergognoso lascia lo stadio tra i fischi. Il primo tempo è osceno. Un primo tempo con la Lazio che potrebbe farne tre a questo Napoli assente e poco reattivo. Gli azzurri vanno subito sotto, ancora una volta, ancora con errori banali. La Lazio vola sulla fascia e con Taylor mette una bella palla al centro dove Cancelleri solo soletto batte Milinkovic con un rigore in movimento. Il Napoli non reagisce, resta passivo e la Lazio si rivede spesso nell’area azzurra. Politano piano piano cresce ma non riesce a dare una palla veramente buona. Ci prova con qualche cross ma li davanti non si muove nulla. Poi ancora un errore, doppio tra Lobotka e Buongiorno. Noslin in area viene toccato ed è rigore. Dal dischetto Zaccagni, fortunatamente sbaglia due volte con Savic che salva e si salva. Il Napoli ci prova nel finale ma non cambia molto e si va agli spogliatoi ancora sotto.

Il secondo tempo resta osceno. Il Napoli ci prova con Alisson entrato in campo ad inizio secondo tempo ma succede troppo poco. La Lazio con due giocate veloci mette paura al Napoli e trova il raddoppio. Tavares la mette al centro nessuno ci arriva sottomisura e incredibilmente la palla arriva a Basic che tutto solo batte ancora Savic. Conte cambia ancora ma il Napoli è passivo, senza forze e nessuna idea. Cosa è successo a questa squadra? Perchè il Napoli è cosi involuto? Conte perchè si ostina a far giocare alcuni giocatori che sembrano alla frutta? Speriamo di avere qualche risposta.