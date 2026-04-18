Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: crollo totale, male Buongiorno e De Bruyne. Responsabilità di Conte

Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: crollo totale, male Buongiorno e De Bruyne. Responsabilità di ConteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:58In primo piano
di Arturo Minervini

Milinkovic Savic 6,5 Nel momento di massima difficoltà ipnotizza Zaccagni dal dischetto. Altre due parate importanti nel corso del primo tempo. Basic gli piega le mani sul 2-0.

Beukema 5,5 - Prova qualche lancio lungo in avvio di gara, poi viene anche lui travolto.

Buongiorno 4 - Poco lucido, ma pure sfortunato, sull’azione che porta al rigore laziale. Anche sul secondo gol una lettura errata. Noslin l’ha davvero spazzato via.

Olivera 5 - Buona diagonale su Noslin al 18’, sull’azione del 2-0 prende solo la targa di Tavares.

Politano 5,5 - I compagni lo cercano molto e mette un paio di palloni interessanti ma poi diventa prevedibile. Dal 73’ Mazzocchi 6 - Entra in un momento difficile.

Lobotka 5 - Si trova spesso preso in mezzo dalle imbucate laziali, con un Napoli che non ha equilibrio. Dal 63’ Giovane 5 - Altra prestazione impalpabile.

Anguissa 4,5 - Lento e macchinoso, si perde Taylor sull’azione del primo gol. Continua a non rientrare in condizione. Dal 46’ Alisson Santos 6 - Avrebbe dovuto giocarla dall’inizio.

Spinazzola 5 - Bruciato da Cancellieri sull’azione del gol. Prova qualche sortita offensiva ma gli manca il guizzo. Dal 63’ Gutierrez 6 - Entra tardi.

McTominay 5,5 -Arriva in ritardo su un bel traversone di Politano.

De Bruyne 4,5 - Sbaglia molto, anche palloni che solitamente gioca a occhi chiusi. La sua peggiore prestazione in maglia Napoli. Dal 46’ Elmas 5,5 - Non riesce a rendersi pericoloso.

Hojlund 5,5 - Pochissimi palloni giocabili e la marcatura stretta di Gila. Anche da lui ci si aspettava più incisività, ma è arrivato cotto al finale di stagione.

Conte 4 - Uno dei peggiori Napoli della stagione, col tecnico che insiste con questo assetto che non ha portato a nulla di buono.