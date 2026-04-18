Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: crollo totale, male Buongiorno e De Bruyne. Responsabilità di Conte
Milinkovic Savic 6,5 Nel momento di massima difficoltà ipnotizza Zaccagni dal dischetto. Altre due parate importanti nel corso del primo tempo. Basic gli piega le mani sul 2-0.
Beukema 5,5 - Prova qualche lancio lungo in avvio di gara, poi viene anche lui travolto.
Buongiorno 4 - Poco lucido, ma pure sfortunato, sull’azione che porta al rigore laziale. Anche sul secondo gol una lettura errata. Noslin l’ha davvero spazzato via.
Olivera 5 - Buona diagonale su Noslin al 18’, sull’azione del 2-0 prende solo la targa di Tavares.
Politano 5,5 - I compagni lo cercano molto e mette un paio di palloni interessanti ma poi diventa prevedibile. Dal 73’ Mazzocchi 6 - Entra in un momento difficile.
Lobotka 5 - Si trova spesso preso in mezzo dalle imbucate laziali, con un Napoli che non ha equilibrio. Dal 63’ Giovane 5 - Altra prestazione impalpabile.
Anguissa 4,5 - Lento e macchinoso, si perde Taylor sull’azione del primo gol. Continua a non rientrare in condizione. Dal 46’ Alisson Santos 6 - Avrebbe dovuto giocarla dall’inizio.
Spinazzola 5 - Bruciato da Cancellieri sull’azione del gol. Prova qualche sortita offensiva ma gli manca il guizzo. Dal 63’ Gutierrez 6 - Entra tardi.
McTominay 5,5 -Arriva in ritardo su un bel traversone di Politano.
De Bruyne 4,5 - Sbaglia molto, anche palloni che solitamente gioca a occhi chiusi. La sua peggiore prestazione in maglia Napoli. Dal 46’ Elmas 5,5 - Non riesce a rendersi pericoloso.
Hojlund 5,5 - Pochissimi palloni giocabili e la marcatura stretta di Gila. Anche da lui ci si aspettava più incisività, ma è arrivato cotto al finale di stagione.
Conte 4 - Uno dei peggiori Napoli della stagione, col tecnico che insiste con questo assetto che non ha portato a nulla di buono.
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