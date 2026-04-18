Tuttonapoli Napoli-Lazio, le probabili formazioni: dubbio Fab4 e Politano. Le scelte di Conte

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Napoli-Lazio, 33ª giornata al Maradona: Conte vuole riscattarsi dopo Parma e blindare il 2° posto, Sarri arriva decimato e con gli occhi sulla Coppa Italia

Il Napoli ha abbandonato quasi definitivamente le ambizioni scudetto dopo il pareggio in trasferta a Parma, ma c'è comunque un secondo posto da blindare. Quando mancano sei giornate alla fine, l'Inter capolista ha nove punti di vantaggio: è solo la matematica a tenere ancora aperto uno spiraglio molto stretto. Vincere contro la Lazio significherebbe per Antonio Conte soprattutto blindare il secondo posto e ipotecare la qualificazione in Champions League; biancocelesti impegnati nel frattempo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una partita da non sbagliare, in un Maradona che si prepara a spingere la squadra partenopea verso un risultato fondamentale per il finale di stagione.

Come arriva il Napoli: il rimpianto Parma e la voglia di riscatto davanti al proprio pubblico

Dopo lo scontro diretto vinto contro il Milan, il Napoli non è andato oltre l'1-1 con il Parma, vedendo l'Inter allontanarsi ulteriormente. Conte nel post-partita ha parlato di rimpianto, ma ha anche ribadito che il sogno non si spegne finché a farlo non sarà l'aritmetica. Un segnale chiaro: la squadra deve puntare a fare en plein nelle ultime sei. Un elemento che gioca a favore degli azzurri è il rendimento casalingo: i partenopei non perdono in casa dall'8 dicembre 2024, e in quella occasione fu proprio la Lazio a imporsi grazie a una rete di Gustav Isaksen.

Come arriva la Lazio: la sconfitta di Firenze, l'emergenza infortuni e la Coppa Italia come obiettivo principale

Seconda trasferta consecutiva per la Lazio, che arriva al Maradona dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Sarri nel post-gara ha analizzato la situazione con lucidità, sottolineando come la squadra non avesse approcciato male la gara, ma si sia trovata di fronte a una viola molto difensiva, senza riuscire a tramutare il predominio territoriale in occasioni da gol. Gli infortuni hanno obbligato il tecnico biancoceleste a schierare la 31esima formazione diversa su 32 gare di campionato. L'obiettivo principale resta la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, appuntamento chiave della stagione che potrebbe condizionare la gestione delle energie da parte di Sarri già nella settimana che porta al Napoli.

Le ultime sul Napoli: possibili novità in difesa e in attacco, occhio a Beukema ed Alisson Santos

Antonio Conte potrebbe fare alcuni cambiamenti rispetto all'undici di Parma, dove molti azzurri non hanno convinto o sono parsi stanchi. In porta Milinkovic-Savic è ancora favorito su Meret, in difesa la novità è Beukema che prende il posto di Juan Jesus come braccetto di destra, a completare il terzetto Buongiorno e Olivera. Sulle corsie esterne ecco Gutierrez che insidia Politano mentre a sinistra Spinazzola, a centrocampo poi grande incertezza sui Fab Four: è ballottaggio serrato tra Anguissa e Alisson Santos, il brasiliano affiancherebbe De Bruyne sulla trequarti con McTominay e Lobotka in mediana. Il centravanti è Hojlund. Rientra tra i convocati Rrahmani.

Le ultime sulla Lazio: Maldini e Gila ancora out, possibili rotazioni

Maurizio Sarri potrebbe risparmiare gli acciaccati Maldini e Gila e fare alcune rotazioni in vista del match di Coppa Italia di mercoledì. Dunque, 4-3-3 con Motta in porta, coppia di centrali composta da Romagnoli e Provstgaard con Lazzari-Tavares terzini. In cabina di regia Patric può far rifiatare Cataldi, ad agire da mezz'ali Basic e Taylor. In attacco la certezza è Zaccagni, poi doppio ballottaggio Isaksen-Cancellieri e Dia-Ratkov.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 60-40%, Gutierrez-Politano 55-45%, Alisson-Anguissa 51-49%

Indisponibili: Neres, Vergara, Di Lorenzo, Lukaku

LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Ballottaggi: Basic-Dele-Bashiru 55-45%, Isaksen-Cancellieri 55-45%, Dia-Ratkov 55-45%

Indisponibili: Provedel, Gigot, Rovella, Marusic, Maldini

Le statistiche chiave:

Napoli: 66 punti in 32 partite, 47 gol fatti e 31 subiti

Lazio: 44 punti in 32 partite, 32 gol fatti e 30 subiti

Quote bookmakers: Vittoria Napoli 1.60 - Pareggio 3.80 - Vittoria Lazio 6.50

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