Passo falso: un pareggio che non serve a nulla!

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Acqua che non toglie sete. Un pareggio che ha il sapore di una sconfitta, di una resa. Andranno fatte molte riflessioni su alcuni calciatori e sul modulo, ma servirà grande attenzione per chiudere bene la stagione. L’ennesimo primo tempo bruttissimo del Napoli. La gara inizia subito in salita e il Parma con tre tocchi va in vantaggio. Palla lunga in avanti, Juan Jesus e Buongiorno vanno a vuoto e Strettezza lanciato a rete batte facilmente Savic. Il Parma scompare, il Napoli sbatte sulla difesa dei ducali e costruisce pochissimo. Il tempo corre veloce, Di Bello permette tutto e fischia a caso in certe circostanze ma il Napoli sbaglia in tutti i suoi uomini. Politano e De Bruyne male. McTominay e Hojlund spaesati. Gli azzurri ci provano con qualche cross ma il muro gialloblù tiene per tutti i 45 minuti senza nessuna situazione veramente pericolosa.

Il secondo tempo è arrembaggio ma serve a poco i 5 cambi di Conte. Servono solo a trovare il pareggio in una gara che chiude le speranze di questa squadra di dare ancora fastidio. Il Napoli trova il pareggio con McTominay. Finalmente una giocata verticale con Hojlund che apre per lo scozzese che batte Suzuki. Il Napoli ci prova, il tempo c’è ma la formazione di Conte sbaglia tanto, troppo. Le giocate sono lette e poco incisive. Conte mischia le carte e su un cross di Guetierrez finisce ad Elmas che non riesce a girare i rete. Il forcing finale porta Alisson al tiro ma Suzuki si salva. I minuti passano inesorabili e il triplice fischio spegne tutte le velleità di questa squadra in questo finale. Ora testa a chiudere bene questo campionato e poi si dovrà programmare il futuro.