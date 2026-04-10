Ritiro SSC Napoli 2026 a Dimaro-Folgarida: arrivano le date ufficiali
Non è ancora terminata la stagione 2025/26, ma il Napoli è già proiettato verso la prossima annata. Il club azzurro inizia a programmare gli appuntamenti classici per la prossima preparazione estiva, primo tra tutti il consueto ritiro di luglio in Val di Sole in Trentino. Stavolta a Dimaro potrebbero esserci degli assenti, visto che alcuni azzurri potrebbero essere ancora impegnati con i Mondiali o a riposo dopo aver giocato alcune partite della Coppa del Mondo, che si assegnerà domenica 19 luglio, giorno della finale al MetLife Stadium.
Le date ufficiali
La SSC Napoli, attraverso un comunicato diffuso sui canali ufficiali, ha reso note le date del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. Di seguito il comunicato: “Dimaro c'è, il Napoli anche: si riparte ancora dal Trentino! Vieni a fare visita agli azzurri in ritiro dal 17 al 27 luglio". Intanto nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata dall’Egyptian Theatre di Hollywood, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva svelato una passata richiesta di Antonio Conte riguardante proprio i ritiri estiivi.
Dimaro c'è, il Napoli anche: si riparte ancora dal Trentino!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 10, 2026
Vieni a fare visita agli azzurri in ritiro dal 17 al 27 luglio
💙 #ProudToBeNapoli | @VisitTrentino pic.twitter.com/IzKA2RipwJ
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Parma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro