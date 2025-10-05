Quando serve soffrire per vincere. Spinazzola e De Bruyne cambiano il match

Altra sofferenza, altra vittoria. Dopo un primo tempo regalato, il Napoli si desta è riconquista la vetta. Che brutto Napoli, che brutto primo tempo. Il Genoa subisce il gioco sterile per 35 minuti poi va in vantaggio. Conte torna al 4-3-3 e gli azzurri ottengono solo possesso. La palla gira troppo lentamente e Leali resta inoperoso o quasi. Hojlund ci prova ma non riceve palle giocabili. Ci prova Neres ma anche lui sulla sinistra sembra fumoso. Il Napoli a centrocampo sbaglia tanto e quando il Genoa al 35’ si affaccia in avanti segna addirittura. Norton-Cuffy rivede e brucia sullo scatto Oliver, mette al centro dove Ekhator di tacco beffa Beukema e Savic. Incredibile ma vero. Nel finale da segnalare solo Lobotka infortunato che esce per Gilmour.

Il secondo tempo finalmente entra in campo il Napoli. Conte deve cambiare Politano, entrano De Bruyne e Spinazzola. Il Napoli cambia volto e trova il pari. Spinazzola crossa palla che arriva in area con Anguissa che approfitta e di testa e la spinge in rete. Il Napoli spinge ancora. Di testa su cioccolatino di De Bruyne, Di Lorenzo prende il palo. Il gol del vantaggio arriva sempre con Spinazzola e De Bruyne che inventano. Palla in area, gran tiro di Anguissa ma Leali salva, Hojlund sotto misura insacca per un gol liberatorio. Arriva la sosta che servirà a riordinare le idee e a recuperare qualche infortunato. Importante era vincere, importante era evitare polemiche.