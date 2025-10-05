Napoli-Genoa 2-1, le pagelle: Hojlund una furia, Anguissa determinate! Vanja regista, che impatto Kevin!

Milinkovic Savic 7 - Conte gli chiede sin da subito di essere partecipe nella fase di costruzione. Incolpevole sul gol, è fondamentale con un lancio millimetrico in occasione del gol di Anguissa. Con la pressione asfissiante del Genoa è lui spesso con i suoi lanci a dare pericolosità alla squadra.

Di Lorenzo 6,5 - Primo tempo a fare i conti con la grande pressione del Genoa. Nel secondo tempo si aprono gli spazi e lui inizia a fare il suo solito lavoro. Stampa sul palo un gran colpo di testa.

Beukema 6 - Chiamato spesso ad impostare sulla pressione del Genoa. Non arriva nel recupero disperato su Ekhator che lo beffa col tacco.

Juan Jesus 6,5 - Cerca l’anticipo e spesso lo trova. Mette una bela pezza su una sbavatura di McTominay. Ancora una volta una prova di grande affidabilità.

Olivera 5 - Torna titolare e si fa trovare pronto. Bella chiusura in avvio di gara su una sortita di Norton-Cuffy. Si perde lo stesso Norton-Cuffy sull’azione del gol, leggendo malissimo la situazione. Errore pesante. Dal 50’ Spinazzola 7 - Subito una giocata importante in occasione del 1-1. Vicino al gol con un destro potente, murato da Sabelli. Inizia lui l’azione del 2-10.

Anguissa 7,5 - Non inizia bene il suo pomeriggio, un pochino indolente e poco propositivo. Nella ripresa si sblocca, andando a ribattere di testa la respinta corta di Leali per l’1-1. Il gol lo galvanizza e diventa fondamentale nelle iniziative offensive, andando lui al tiro in occasione del 2-1. Determinante.

Lobotka 6 - Utile con la sua qualità contro a pressione del Genoa. Nella confusione di fine primo tempo, pure lui sbaglia una palla ed è sicuramente una notizia. Poco dopo sente tirare un muscolo ed è costretto al cambio. Dal 44’ Gilmour 6 - Entra a freddo e fatica d diventare protagonista del match, limitandosi però a svolgere con diligenza il suo compito.

McTominay 6 - Torna nella sua posizione abituale dello scorso anno. In avvio sbaglia qualche appoggio di troppo. Al 48’ una inserimento dei suoi, senza trovare però il giusto impatto col pallone. Perde una brutta palla a fine gara, a dimostrazione che non stia vivendo un buon momento. Anche sul piano della lucidità.

Politano 6 - Una buona occasione in avvio di gara, poi qualche difficoltà a trovare sbocchi. A inizio ripresa alza bandiera bianca per un problema muscolare da valutare. Dal 50’ De Bruyne 7 - Con una magia manda in porta Hojlund, ma si alza la bandierina del secondo assistente. Ci mette lo zampino anche in occasione del 2-1 e fa giocate di grande classe.

David Neres 6 - Prima maglia da titolare per il brasiliano che non gioca un buon primo tempo, soprattuto per la difficoltà della squadra di dargli palloni puliti. Spostato a destra per l’infortunio di Politano si fa vedere per qualche accelerazione delle sue. Con gli spazi che si aprono, potrebbe fare meglio ma soffre nel duello con Ellertsson. Dall’82’ Gutierrez sv -

Hojlund 8- Sfiora subito il gol con una carambola sul rilancio in affanno di Marcandalli. Costringe lo stesso Marcandalli a spendere un giallo dopo appena 28’. Fa lo stesso con Otoa, facendo tanto movimento per non dare riferimenti alla difesa. Gioca una gara straripante, coronata con un go meritatissimo. Dall’82’ Lucca sv -

Conte 6,5 - Un brutto primo tempo, col Genoa che chiude ogni varco al suo Napoli. Gli infortuni lo costringono a fare dei cambi che, alla fine, risultano decisivi.