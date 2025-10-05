Hojlund a Dazn: "Conte mi vedeva stanco e mi ha detto di metterci la testa!"
Rasmus Hojlund, match-winner del Napoli nella sfida contro il Genoa grazie al terzo gol consecutivo, a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "Non sono cambiato tanto, sto facendo solo il mio lavoro. E lavorando cerco di fare sempre il meglio per portare punti alla mia squadra".
Conte ti aveva detto di stare in area prima del gol. Ti ha detto altro? "Mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto "Mettici la testa". Avevo bisogno anche di questo per darmi una rinfrescata e tornare in partita".
