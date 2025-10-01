Complicata ma bellissima. Tre punti fondamentali

vedi letture

Non era facile, non è stato facile, sofferta ma bellissima. Un primo tempo complicato, un primo tempo bruttino. Un primo tempo dove lo Sporting si difende e il Napoli prova a far girare la sfera ma la manovra sembra un po’ lenta. Ci prova Politano, ci prova Anguissa ma è troppo poco per scardinare la difesa portoghese. Gli azzurri aspettano un po’ gli avversari e da una ripartenza spettacolare di De Bruyne arriva il vantaggio. Il belga esce bene e dialoga con Anguissa e riparte veloce, palla perfetta per Hojlund che infila il portiere dello Sporting. Il Napoli potrebbe raddoppiare con Politano che ci prova dalla distanza, Rui Silva salva sul palo lungo.

Il secondo tempo resta complicato. Il Napoli si abbassa, troppo, e lo Sporting ci chiude. Azioni dopo azioni arriva l’errore. Politano arriva in ritardo e c’è il rigore. Dal dischetto non sbaglia Luis Suarez ed 1-1. Conte cambia e mette in campo Neres e Lang che provano a dare dinamismo alla squadra e ci riescono ma ancora una giocata di De Bruyne che serve al bacio Hojlund che di testa insacca. Un gol bellissimo che regala il vantaggio. Il Napoli ora gestisce e lo Sporting ci prova. Nel finale incredibile la parata di Milinkovic che regala i primi tre punti Champions agli azzurri.