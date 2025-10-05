Mistero Rrahmani: un nuovo stop ha allungato i tempi di recupero, i dettagli

vedi letture

Amir Rrahmani continua a lavorare a parte nel centro sportivo di Castel Volturno, con l’obiettivo di tornare presto a disposizione di Antonio Conte. Il difensore kosovaro, inizialmente inserito in panchina contro il Pisa, sembrava vicino al rientro, ma un nuovo stop ha rallentato i tempi di recupero. Quando si rivedrà in campo?

Come riportato dal Corriere dello Sport, la sua data di rientro resta al momento indefinita, alimentando i dubbi sulle condizioni del leader della retroguardia azzurra. L’assenza di Rrahmani pesa eccome: senza di lui, il Napoli ha mostrato maggiore fragilità difensiva e ha subito più gol del previsto. Conte spera di riaverlo presto, consapevole di quanto la solidità del suo Napoli passi anche dai piedi e dall’esperienza del centrale kosovaro.