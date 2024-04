Sarò Conte… (ma tu devi comprare)

E fa sorridere pensare che l’uomo a cui Aurelio De Laurentiis vorrebbe affidare le nuove speranza scudetto, si chiami proprio Antonio Conte.

Basta uno spazio, un accento spostato e chissà quante suggestioni. Nei giorni scorsi il Napoli ha annunciato l’uscita del documentario sul meraviglioso scudetto, dal titolo “Sarò con te”. E fa sorridere pensare che l’uomo a cui Aurelio De Laurentiis vorrebbe affidare le nuove speranza scudetto, si chiami proprio Antonio Conte.

Piccola premessa sul documentario: iniziativa meravigliosa. Le polemiche, lasciamole agli invidiosi. La storia è stata scritta, anzi riscritta, e la cavalcata dello scorso anno resta un affresco meraviglioso sulle pareti della memoria. Che poi quest’anno sia andata male, resta un altro discorso. Ma quella gioia, quella incredibile e inattesa e sospirata gioia, meritava un giusto tributo.

Questione Conte con te. Che poi ci potrebbe pure fare un pensiero Antonio, che in carriera si è sempre divertito a fare un pochino il salvatore della patria, andando a prendere squadre che non erano reduci da grandi annate. Fatta questa premessa, bisogna riconoscere anche un altro elemento insindacabile: Antonio Conte vuole, anzi pretende, grandi investimenti. Questa è condizione necessaria, da più di un decennio, in tutte le sue scelte lavorative. Se ADL lo vuole, ha solo due modi per convincerlo: uno stipendio milionario e un progetto ambizioso e dispendioso. Sarò Con…te, ma tu devi comprare e’ il titolo più azzeccato per questo nuovo tormentone…

