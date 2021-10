Spalletti in conferenza: "Gara quasi perfetta, bravi i rientranti. Roma? Mi preoccupa la forza di squadra e tecnico"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa dopo la vittoria sul Legia Varsavia in Europa League.

È una squadra perfetta questo Napoli? "Stasera ha fatto una gara quasi perfetta. Ordinata, ha fatto bene col giusto atteggiamento, chi è entrato ha fatto molto bene ed il gruppo era soddisfatto. Questi sono segnali importanti per un allenatore.

Che risposte ha avuto da quelli che sono tornati in campo dopo gli infortuni come Demme e Mertens? "Gli vanno fatto i complimenti per essersi fatti trovare pronti ed aver contribuito a questa prestazione e questa vittoria. Non hanno fatto sentire la mancanza di chi aveva giocato prima".

Ora testa al campionato ed alla Roma ferita dalla sconfitta in Norvegia... "Non mi preoccupa del risultato della Roma, sono cose che possono succedere. Mi preoccupa la forza della squadre e dell'allenatore che andremo a trovare. La buona prestazione di stasera ci permette di avvicinarci al match con tranquillità, poi in quella gara lì staremo a vedere".

Termina la conferenza di Luciano Spalletti.