Chi sarà il capitano del Napoli contro il Genoa? La scelta di Antonio Conte
Con la prolungata assenza di Giovanni Di Lorenzo dopo l'infortunio nella gara contro la Fiorentina, il Napoli perde il suo capitano che si aggiunge alla già lunghissima lista di infortunati in questa stagione. Antonio Conte però non perde tempo e sembra aver già deciso chi sarà l'uomo che in campo sostituirà Di Lorenzo come leader della squadra.
Infatti si legge nell'edizione odierna de il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli sarà il centrocampista Stanislav Lobotka. Un bel riconoscimento per lo slovacco, sempre al centro del gioco del Napoli, sempre a disposizione della squadra in un lavoro oscuro fondamentale negli equilibri del gioco. Ed ora porterà anche la fascia sul braccio.
