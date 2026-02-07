Torna il dubbio: gioca Meret o Milinkovic? Del Genio: "Conte lo disse chiaro, continui così"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli si è espresso così: "Io ero abbastanza favorevole all'alternanza, secondo me era buona, stavano giocando bene entrambi. Appena è saltato Meret, Milinkovic-Savic ha cominciato a peggiorare e fare qualche errore. Io sono per l'alternanza, deve essere bravo Conte a individuare il portiere di cui fidarsi di più, periodo per periodo.

Conte disse che se uno dei due prende nettamente il sopravvento è chiaro che la gerarchia si formerà. Io finora ho visto un buon campionato da parte di entrambi, ma non ho visto le cose eccezionali che potrebbero determinare un distacco tra i due. Quindi avanti con l'alternanza secondo me".