Podcast CdS, Salvione: "Già oggi capiremo una cosa su Giovane e Alisson Santos"

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

I rientri potrebbero togliere spazio a Vergara e aumentare la pressione su di lui? Resterà centrale nel progetto?

"Lui si è guadagnato uno spazio importante. È chiaro che con tutti i rientri lo spazio si ridurrà per tutti, non solo per lui. Fa parte della logica delle rotazioni in un grande club. Vergara andrà incontro ad alternanze, ma questo non significa bocciatura. Ha sfruttato l’occasione e da questo periodo ne esce rafforzato, pronto a giocarsela anche con i titolari."

Oltre a Vergara, sono arrivati anche Giovane e Alisson Santos. Possono dare energia e imprevedibilità al Napoli? Che minutaggio potranno avere?

"Secondo me Conte non mette da parte i giocatori di qualità. Avere Alisson e Giovane in panchina ti permette di intervenire con forza a partita in corso. Non esistono giocatori di serie B: chi entra mezz’ora può essere decisivo quanto chi gioca dall’inizio. Già da oggi capiremo se possono essere armi importanti."

Contro il Genoa ti aspetti il rientro di Rrahmani in difesa? Quale potrebbe essere il terzetto?

"Mi aspetto Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. Buongiorno centrale e Rrahmani braccetto, anche se è una mia sensazione. Vedremo se domani avrò interpretato bene le idee di Conte. C’è curiosità anche su Beukema: è stato un investimento importante e mi auguro possa recuperare credito."