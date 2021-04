TN in Podcast - Speciale Superlega: lontana da quella ideata da ADL e falserebbe i campionati

Fa discutere la nascita di una Superlega ideata ed organizzata dai club con più debiti e tifosi ed in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato i possibili scenari ed in chiave Napoli la posizione di ADL. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno ricordato l'idea di Superlega del presidente del Napoli, datata ma diversa sul piano sportivo da quella della Superlega di Florentino e Agnelli. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.