Sportitalia, Palmeri sicuro: "Napoli-Lookman? Azione per disturbare l'Inter!"

vedi letture

Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato così la trattativa per Ademola Lookman, conteso da Napoli e Inter: "Il Napoli ha contattato Lookman, ma per tempi e modi è quella che appare a tutti gli effetti una azione di disturbo per danneggiare l’Inter, non perché interessi davvero il giocatore ma per far arroccare ancora di più l’Atalanta nella non cessione".

Il punto.

Il Corriere dello Sport riporta di come l'Atalanta sia rimasta irritata dall'approccio dell'Inter alla trattativa: i nerazzurri hanno contattato da subito gli agenti del nigeriano senza passare prima dal club. Ed è proprio qui che potrebbe farsi spazio il Napoli: gli azzurri hanno il vantaggio di poter inserire come contropartita Giacomo Raspadori, profilo da tempo gradito alla dirigenza bergamasca. Inoltre, Aurelio De Laurentiis può contare sugli ottimi rapporti con la famiglia Percassi.