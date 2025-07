Lindstrom, è fatta per la cessione! Il danese va al Wolfsburg in prestito con diritto: le cifre

Il Napoli piazza uno degli esuberi più importanti tra i calciatori sotto contratto: è fatta per la cessione di Jesper Lindstrom in prestito al Wolfsburg. Lo si apprende dal canale Youtube di Fabrizio Romano. L'affare si chiude in prestito oneroso con diritto di riscatto.

E le cifre? Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale Youtube di Romano, l'operazione sarà fatta in prestito per 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni, più altri due milioni di bonus. Il giocatore ha ricevuto l'ok per andare in Germania per visite e firma.