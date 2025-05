Foto Lautaro in lacrime: al termine di Como-Inter si dispera per lo scudetto perso

L'Inter ieri ha visto svanire definitivamente le chance scudetto: non è bastata la vittoria contro il Como, in quanto il Napoli ha battuto il Cagliari qualificandosi Campione d'Italia grazie a un solo punto di vantaggio. Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, che era in panchina per un problema fisico, a fine partita è stato catturato dalle telecamere in lacrime e con le mani in viso per la disperazione. Di seguito la foto.