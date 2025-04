Biasin: "Inter imperfetta, merita tanti applausi. Sembra tutto normale ma non lo è…”

All'indomani dell'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin fa alcune riflessioni su X sulle ultime ore in casa nerazzurra: "Quattro parole post mazzata. Esattamente una settimana fa c’era chi parlava dell’Inter come di una squadra “favorita persino contro il Barcellona, te lo dico io”. Se cercate, ne trovate tanti. Oggi, dopo due partite finite male, le stesse persone la paragonano a un manipolo di sprovveduti allo sbaraglio. Il tutto dopo soli 7 giorni.

Ecco, come sempre non sono vere né la prima né la seconda considerazione. L’Inter è una squadra imperfetta e costruita con mercati a saldo zero che, però, ha dimostrato di saper stare ad alto livello. Ci è riuscita grazie all’idea di calcio del suo allenatore e all’unità d’intenti di un gruppo di giocatori forti che - oh, son pareri personali - merita tanti applausi. Una squadra che forse quest’anno vincerà qualcosa o magari non vincerà nulla e comunque ce l’avrà messa tutta. Perché è così, si vede ed è la cosa più importante: ce la stanno mettendo tutta.

Che finisca con le trombette in piazza o con le prese per il culo dei tifosi avversari dipenderà da tantissimi fattori. Due a caso: 1. Il culo, da sempre indispensabile in ogni campo della vita. 2. Gli avversari, ovvero gruppi di giocatori altrettanto forti (leggi Barcellona, Napoli o il Milan ieri) che magari alla fine si dimostreranno più bravi di te.

Chi non riesce ad accettare questa cosa non ha bisogno di una squadra più forte (se anche ce l’avesse penserebbe “non è ancora abbastanza forte!”), ha bisogno di trovare un minimo di equilibrio interiore. L’Inter in 5 anni è passata da “niente” a una trasferta da brividi da giocare al Montjuic una sera di fine aprile: ormai sembra tutto normale, ma non lo è affatto”.