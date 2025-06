Ultim'ora Ndoye, intesa sul contratto e nuovo vertice Napoli-Bologna! Rai: filtra ottimismo

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva parlando della trattativa tra il Napoli ed il Bologna per Dan Ndoye. Di seguito le sue dichiarazioni: "In settimana confermato sia dal Napoli che dal Bologna un vertice per discutere di Beukema e soprattutto di Ndoye. Sono priorità assolute per il club azzurro.

Per quanto riguarda Ndoye, il Napoli ha un accordo di massima con l’entourage del giocatore: contratto da 5 anni a 3 milioni di euro netti a stagione. Ma il Bologna è fermo sulla valutazione di 40 e più milioni, perché il 15% deve darlo al Basilea per la rivendita. Non so se basterà questo vertice però credo che Ndoye alla fine sarà un nuovo giocatore del Napoli".