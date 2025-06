Ultim'ora Rai - Chiesa, mentre il Napoli riflette si inserisce il Milan: è il desiderio di Allegri

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva ha parlato della situazione di Federico Chiesa. Il calciatore italiano è nella lista del Napoli per il ruolo di esterno d'attacco, ma intanto si è inserito il Milan che prova ad anticipare tutti. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Milan si sta interessando a Federico Chiesa! Telefonata al suo entourage e colloquio anche con il Liverpool attraverso intermediario. Va rimosso il veto del Liverpool, che vuole dare il calciatore al Milan in prestito con obbligo di riscatto, e non in prestito con diritto.

Il Milan si è prepotentemente inserito per Chiesa, che il Napoli sta valutando ma lo considera solo alternativo ad altri esterni partendo da Ndoye. Mentre invece Allegri, che conosce benissimo l’esterno offensivo italiano, lo prenderebbe volentieri. Il problema è la formula, perché il Milan non intende rischiare cifre importanti. Un prestito con diritto o un prestito con obbligo condizionato potrebbero essere una soluzione. Sul fatto che il Milan e Allegri stiamo pensando a Chiesa, lo posso confermare al mille per mille”.