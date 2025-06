Ultim'ora Juanlu-Napoli, da Siviglia: rifiutate 2 offerte, ma la prossima può essere decisiva

Il Napoli è alla ricerca di un laterale destro che possa dare il cambio al capitano Giovanni Di Lorenzo, vista la probabile partenza di Pasquale Mazzocchi. Tra i vari nomi esaminati, quello di Juanlu Sanchez è senza dubbio quello più apprezzato dalla dirigenza azzurra, che sta provando in tutti i modi ad acquistarlo dal Siviglia.

A questo proposito, arrivano notizie direttamente dal posto tramite El Desmarque. Il quotidiano spagnolo riferisce che il Napoli e Juanlu Sanchez hanno già un accordo per un contratto quadriennale, ciò che manca è l'intesa tra gli azzurri ed il Siviglia. Il club biancorosso ha rifiutato le prime due offerte ricevute - una da 8 milioni di euro più 4 di bonus e un'altra con la contropartita di Giovanni Simeone - ma con un buon rialzo la prossima potrebbe risultare decisiva per acquistare il laterale Under 21.