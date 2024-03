FOTO -  “Lo scugnizzo è tornato a casa”, Chiriches a Napoli col figlio napoletano

Nostalgia di Napoli per Vlad Chiriches e la sua famiglia.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nostalgia di Napoli per Vlad Chiriches e la sua famiglia. L'ex difensore del Napoli, attualmente allo Steaua Bucarest, ha approfittato della pausa per le nazionali per una breve vacanza in città insieme alla famiglia. “Lo scugnizzo è tornato a casa”, scrive l’ex azzurro su Instagram mostrando la foto del figlio nato a Napoli.