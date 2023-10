FOTO - SSCNapoli, nuovo pop up store a Capodichino: le immagini dall'Aeroporto

Dopo via Calabritto, la SSCNapoli ha aperto un nuovo store a Capodichino.

Dopo via Calabritto, la SSCNapoli ha aperto un nuovo store a Capodichino. "La passione azzurra spicca il volo con il nuovo Pop up Store dell’Aeroporto di Napoli. Finalmente potrai portare la tua passione From Napoli…to the World!", con queste parole il club azzurro ha annunciato sui social l'apertura del nuovo punto vendita nell'aeroporto internazionale di Napoli. Di seguito le immagini del pup up store.