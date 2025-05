Ufficiale Manchester City, il gesto per De Bruyne: verrà eretta una sua statua nel piazzale dello stadio

Un Etihad Stadium che non ha mai smesso di inneggiarlo e applaudirlo, i compagni di squadra a dedicargli il pasillo de honor mentre avanza al centro del campo mano nella mano con i figli e la moglie, per Kevin De Bruyne è arrivo il momento durissimo di salutare dieci anni di vita al Manchester City.

Come noto il centrocampista belga, 33 anni, è sbarcato in Premier League nel 2015 dal Wolfsburg, senza immaginarsi l'avventura strepitosa e da leggenda assoluta avrebbe vissuto nell'arco del tempo. Pep Guardiola non ha saputo trattenere le lacrime, facendo seguito con tutta la squadra a KDB che ha fatto il giro dello stadio per salutare un'ultima volta tutti i tifosi prima dell'addio da parametro zero a fine stagione, dopo la trasferta a Fulham.

A proposito di leggenda, il Manchester City in seguito all'evento d'addio dedicato a De Bruyne ha annunciato ufficialmente la decisione di erigere una statua fuori da Etihad Stadium per colui che in 421 presenze per il club inglese ha alzato in cielo, in ordine sparso: una Champions League, 6 Premier League, 2 FA Cup e 5 Carabao Cup, insieme a 3 Supercoppe inglesi e una Coppa da Campione del Mondo per Club. Un'impronta indelebile nella storia citizens, della Premier League, così come nella sua vita.