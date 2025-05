Sky - Conte ragiona su Neres e cambio modulo, Lobotka e Buongiorno al massimo in panchina

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Napoli Massimo Ugolini ha riferito le ultime in vista dell'ultima di campionato contro il Cagliari: "Napoli aspetta con trepidazione ma più tranquillità rispetto alla trasferta a Parma, ma è ovvio che ci sono ancora 90’ da giocare. Il Napoli ha palesato delle difficoltà in fase realizzativa e per questo motivo teniamo aperta la possibilità che Antonio Conte ragioni anche su un cambiamento tattico, cioè l’inserimento di Neres dal primo minuto. Perché il brasiliano ha avuto un buono impatto a Parma e lo stesso aveva avuto nei pochi minuti giocati contro il Genoa.

Stadio esaurito, biglietti introvabili ma anche alberghi sold-out. Perché l’importante è esserci, anche festeggiare. A breve dovrebbe uscire un comunicato su quando eventualmente ci sarà una festa per celebrare il quarto titolo. Intanto allenamento questo pomeriggio a Castel Volturno, difficile se non impossibile vedere in campo sia Lobotka che Buongiorno, al massimo saranno in panchina. Quindi ancora Gilmour e Olivera accanto a Rrahmani, con Lukaku e Raspadori a guidare l’attacco e McTominay da gestire come nei giorni precedenti. Una squadra che ha mostrato un po’ di difficoltà nella gestione emotiva dei primi minuti, poi si è sciolta a Parma. Quindi Raspadori o Neres, in quel caso si tornerebbe al 4-3-3 il modulo con il quale ha costruito le proprie fortune il Napoli. Però questa scelta porterebbe il sacrificio di Raspadori, che nel borsino dei calciatori è uno che in questo momento ha fatto la differenza in positivo. Ci sono ancora due allenamenti più la rifinitura di venerdì mattina.

Grande lavoro di Antonio Conte nella gestione fisica dei propri calciatori, ma soprattutto quella emotiva. La piazza sta rispondendo bene, il diktat di Conte è stato rispettato, non si vede una bandiera appesa ai balconi. Da questo punto di vista grande concentrazione ed enorme attesa per l’appuntamento di venerdì sera”.