Napoli-Cagliari, allarme bagarinaggio e truffe: biglietti in vendita a prezzi fuori mercato

La partita contro il Cagliari che la Lega ha messo in calendario alle 20.45 di venerdì, in contemporanea a quella dell’Inter a Como, è uno degli eventi più ambiti dell’anno per i tifosi del Napoli: in palio c'è infatti la possibilità di conquistare il quarto scudetto della storia azzurra. La febbre è altissima e ieri quasi mezzo milione di persone in coda virtuale ha preso d’assalto la piattaforma di TicketOne un istante dopo l’inizio della prevendita per la sfida che potrebbe valere il secondo tricolore in tre anni.

I tagliandi sono andati esauriti in poche ore ma numerosi tifosi - si legge in un comunicato del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli - hanno segnalato l'impennata di annunci sui social e su siti non ufficiali per la rivendita dei ticket a prezzi fuori mercato: fino a 500 euro per curve e distinti, 1.600 per un posto in Tribuna Posillipo.