Il doppio ex Rastelli: "Il Napoli non sottovaluterà il Cagliari, i rossoblù avranno leggerezza"

vedi letture

L'allenatore Massimo Rastelli, doppio ex di Napoli (da giocatore) e Cagliari (da allenatore), squadre che si affronteranno venerdì sera in quella che è una vera e propria sfida Scudetto (per gli azzurri) ha così parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Cagliari sarà una partita talmente importante e decisiva che le motivazioni vengono da sole. Non penso che il Napoli abbia mai sottovalutato alcun avversario, ho sempre visto un atteggiamento giusto. Poi al Napoli son mancati uomini importanti e qualche giocatore è arrivato col fiato corto a fine stagione. Le pressioni aumentano perché vedi il risultato a portata di mano e questo ti fa giocare con meno leggerezza. Il Napoli non sottovaluterà nemmeno il Cagliari, squadra che farà la sua gara perché avrà la leggerezza di godersi il momento".

Formazione anti Cagliari?

"Dipende dalle condizioni di Buongiorno e Lobotka, penso che lo slovacco sia quello più recuperabile visto il tipo di infortunio".

Politano?

"Ha raggiunto la giusta maturità ed ha fatto una stagione straordinaria, l’ho visto fare il quinto, s’è sacrificato tantissimo ed ha salvato spesso situazioni pericolose. Ha dato meno dal punto di vista realizzativo, ma quando devi sacrificarti tanto qualcosa puoi lasciare in fase conclusiva. Venerdì cercherà di andare oltre le fatiche di un giocatore che ha speso tutto”.