“Vendichiamo il ‘97”, “Togliamogli lo Scudetto”: tifosi Cagliari spronano squadra per Napoli

Il Cagliari è già salvo ma si prepara per la partita della vita contro il Napoli, come sempre da quelle parti. Daranno tutti il massimo. I tifosi del Cagliari non vedono l'ora di vivere la partita del Maradona e sui social stanno spronando la squadra di Nicola. Tantissimi i messaggi di supporto. Sentono in modo particolare la sfida di Napoli nonostante abbiano già raggunto il proprio obiettivo principale.

“Siamo salvi ma ora c’è la partita più importante”, “Ora vogliamo la ciliegina sulla torta, toglietegli lo Scudetto!”, “Fategli pagare gli striscioni dell’andata!”, “Non dimentichiamo cosa ci hanno fatto in quello spareggio al San Paolo”., “Ora è il momento di vendicare lo spareggio 97”, alcuni dei centinaia di messaggi ricorrenti sui canali social del Cagliari. Uno stato d'animo che accompagna tutte le gare dei cagliaritani contro il Napoli.