Infortunio Kvara, il Napoli sui social: "Ti aspettiamo presto in campo!"

Il Napoli saluta Kvaratskhelia dopo il grave infortunio: “In bocca al lupo Khvicha, ti aspettiamo presto in campo!”

“In bocca al lupo Khvicha, ti aspettiamo presto in campo!”. Con queste parole il Napoli ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a Kvaratskhelia, affidandolo ai propri canali social dopo la notizia dell’infortunio. Un gesto affettuoso, che arriva a poche ore dalla nota ufficiale del Psg con cui è stata confermata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, subita ieri nella sfida contro il Barcellona, e dall’annuncio dell’intervento chirurgico previsto nei prossimi giorni.

Il legame mai spezzato tra il georgiano e Napoli

Il saluto del club racconta il legame che continua a unire l’esterno georgiano alla città e ai tifosi, nonostante il trasferimento a Parigi. Kvaratskhelia è stato uno dei simboli dello scudetto azzurro e il suo ricordo resta vivo in tutto l’ambiente, come dimostrano anche i tanti messaggi di affetto arrivati dalla tifoseria dopo la notizia. Per il georgiano si apre ora un periodo di recupero lungo e delicato, ma l’abbraccio del Napoli sembra un modo per ribadire che a Napoli la sua storia non è dimenticata.