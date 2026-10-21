Infortunio Kvara, il Napoli sui social: "Ti aspettiamo presto in campo!"
“In bocca al lupo Khvicha, ti aspettiamo presto in campo!”. Con queste parole il Napoli ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a Kvaratskhelia, affidandolo ai propri canali social dopo la notizia dell’infortunio. Un gesto affettuoso, che arriva a poche ore dalla nota ufficiale del Psg con cui è stata confermata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, subita ieri nella sfida contro il Barcellona, e dall’annuncio dell’intervento chirurgico previsto nei prossimi giorni.
Il legame mai spezzato tra il georgiano e Napoli
Il saluto del club racconta il legame che continua a unire l’esterno georgiano alla città e ai tifosi, nonostante il trasferimento a Parigi. Kvaratskhelia è stato uno dei simboli dello scudetto azzurro e il suo ricordo resta vivo in tutto l’ambiente, come dimostrano anche i tanti messaggi di affetto arrivati dalla tifoseria dopo la notizia. Per il georgiano si apre ora un periodo di recupero lungo e delicato, ma l’abbraccio del Napoli sembra un modo per ribadire che a Napoli la sua storia non è dimenticata.
In bocca al lupo Khvicha, ti aspettiamo presto in campo! 💪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 21, 2026
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