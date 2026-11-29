De Luca: “Poco importa di chi sia la colpa se non riesci a buttarla dentro, puoi vincerla con rigore sacrosanto!”
Il giornalista Diego De Luca, attraverso il proprio profilo X, ha commentato il pareggio del Napoli contro il Sassuolo, soffermandosi sulle difficoltà realizzative degli azzurri: “Nel momento in cui non riesci a buttarla dentro (per colpa di Allegri, di Hojlund, di Lang, di Landucci, di Manna o di De Laurentiis poco importa)”.
De Luca sul rigore negato al Napoli
Al di là delle responsabilità per la mancata finalizzazione, il giornalista ha puntato l'indice contro la decisione dell'arbitro Marco Guida di non concedere il calcio di rigore agli azzurri, nonostante il richiamo del VAR. Un episodio che, secondo De Luca, avrebbe potuto cambiare l'esito della partita: “Puoi vincerla comunque se ti assegnano un rigore sacrosanto. E invece, niente”.
Nel momento in cui non riesci a buttarla dentro (per colpa di Allegri, di Hojlund, di Lang, di Landucci, di Manna o di De Laurentiis poco importa), puoi vincerla comunque se ti assegnano un rigore sacrosanto. E invece, niente. Arbitri mediocri per un campionato mediocre.— Diego De Luca (@DiegoDeLucaX) November 29, 2026
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