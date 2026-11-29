Capuano: “Il difensore ha il braccio molto fuori dalla figura, come può non essere rigore?”
Il giornalista Giovanni Capuano, attraverso il proprio profilo X, ha commentato il controverso episodio del calcio di rigore non concesso al Napoli contro il Sassuolo. Il giornalista ha evidenziato la posizione innaturale del braccio del difensore neroverde: “Il difensore del Sassuolo va in opposizione con il braccio molto fuori dalla figura, rende se stesso più largo”.
Capuano contesta la decisione dell'arbitro Guida
Nonostante il richiamo del VAR Aureliano e la successiva revisione delle immagini a bordocampo, il direttore di gara Marco Guida ha deciso di non assegnare il penalty agli azzurri. Una decisione che ha suscitato le perplessità di Capuano, secondo cui l'eventuale precedente contatto del pallone con un'altra parte del corpo non giustificherebbe la mancata concessione del rigore: “A prescindere di dove abbia toccato o meno prima il pallone, come può non essere rigore?”.
Il difensore del Sassuolo va in opposizione con il braccio molto fuori dalla figura, rende se stesso più largo. A prescindere di dove abbia toccato o meno prima il pallone, come può non essere rigore? #SassuoloNapoli #Guida https://t.co/alLYEENslc— Giovanni Capuano (@capuanogio) November 29, 2026
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