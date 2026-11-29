Capuano: “Il difensore ha il braccio molto fuori dalla figura, come può non essere rigore?”

Giovanni Capuano esprime le proprie perplessità sul calcio di rigore non concesso al Napoli.

Il giornalista Giovanni Capuano, attraverso il proprio profilo X, ha commentato il controverso episodio del calcio di rigore non concesso al Napoli contro il Sassuolo. Il giornalista ha evidenziato la posizione innaturale del braccio del difensore neroverde: “Il difensore del Sassuolo va in opposizione con il braccio molto fuori dalla figura, rende se stesso più largo”.

Capuano contesta la decisione dell'arbitro Guida

Nonostante il richiamo del VAR Aureliano e la successiva revisione delle immagini a bordocampo, il direttore di gara Marco Guida ha deciso di non assegnare il penalty agli azzurri. Una decisione che ha suscitato le perplessità di Capuano, secondo cui l'eventuale precedente contatto del pallone con un'altra parte del corpo non giustificherebbe la mancata concessione del rigore: “A prescindere di dove abbia toccato o meno prima il pallone, come può non essere rigore?”.