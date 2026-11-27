City-Napoli, Mele: "Risposta di carattere! Allegri ha bisogno di tempo..."

Silver Mele difende Massimiliano Allegri dopo Manchester City-Napoli, elogia i progressi degli azzurri e critica duramente i detrattori del tecnico

Silver Mele, giornalista, ha commentato sul suo profilo Facebook il pareggio per 2-2 del Napoli contro il Manchester City, prendendo le difese di Massimiliano Allegri dalle critiche ricevute nelle ultime settimane. Mele ha sottolineato la prestazione degli azzurri all'Etihad Stadium, elogiando il carattere della squadra e i progressi mostrati da alcuni giocatori, tra cui Noa Lang, Billy Gilmour e Sam Beukema. Non è mancato un duro attacco a chi, secondo il giornalista, continua a giudicare il lavoro del tecnico attraverso preconcetti tattici.

Mele difende il Napoli: "Risposta che vale più di tante discussioni"

"Il Napoli di Allegri e i professori da divano: meno sentenze, più calcio. A Manchester il Napoli ha dato una risposta che vale più di tante discussioni. Due volte in vantaggio, due volte capace di mettere paura al Manchester City, con una squadra ridotta all'osso che ha lottato, sofferto, ripartito e sfiorato un'impresa. Eppure c'è ancora chi misura il lavoro di Allegri con il manuale degli allenatori da salotto. Quelli che hanno già deciso come deve giocare il Napoli, che confondono le proprie preferenze tattiche con verità assolute, che distribuiscono patenti di calcio senza sporcarsi mai le mani con la complessità di una squadra. Prendete il primo gol. Pressione alta, recupero del pallone, Gilmour che trova Hojlund e il danese che finalizza con una giocata da centravanti vero. Ma come? Il Napoli di Allegri non sapeva pressare! Evidentemente qualcuno dovrà aggiornare il proprio repertorio di sentenze.

E poi Lang. Un giocatore discusso, talvolta liquidato con troppa facilità, che a Manchester ha trovato il gol, ha lavorato per la squadra e ha messo in campo personalità. Beukema ha risposto sul campo a chi lo aveva già bocciato. Gilmour ha mostrato quanto possa essere prezioso quando trova spazio e fiducia. Questa è la cosa che conta: Allegri sta cercando di costruire una squadra, recuperando uomini, valorizzando risorse e dando un'identità a un gruppo che ha attraversato settimane complicatissime. Non tutto è risolto, naturalmente. Il pareggio lascia anche qualche rimpianto e la fase difensiva va ancora migliorata. Ma il calcio si giudica guardando il percorso, non scegliendo un fotogramma per alimentare una polemica.

A chi aspettava il passo falso per ricominciare con il processo permanente, Manchester ha complicato la giornata. Il Napoli ha mostrato carattere, organizzazione e voglia di competere. Ha dimostrato di esserci. Adesso basta con il rumore di fondo. Le critiche sono legittime, le analisi sono necessarie, il confronto fa bene. La tossicità è un'altra cosa: è il bisogno di demolire tutto, anche quando qualcosa comincia a funzionare. Allegri non ha bisogno di essere proclamato salvatore. Né tantomeno di una difesa d'ufficio. Ha bisogno di tempo, lavoro e di un ambiente che non trasformi ogni difficoltà in una sentenza. Il Napoli non è ancora arrivato. Ma a Manchester ha dimostrato di aver imboccato una strada. E sarebbe il caso, almeno per una volta, di lasciarlo camminare".