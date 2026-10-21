Ufficiale Tegola Kvaratskhelia, rottura del crociato: sarà operato, stagione finita?

Psg, Kvaratskhelia ko: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, operazione nei prossimi giorni

Khvicha Kvaratskhelia va ko. Arriva la nota ufficiale del Psg, che conferma il lungo stop per l’ex esterno del Napoli. Il club parigino comunica che, "a seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita durante la partita di ieri contro il Barcellona, il georgiano si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni". Un infortunio gravissimo, che priva Luis Enrique di uno dei suoi uomini più importanti e che mette fine, per un lungo periodo, alla stagione del giocatore, dopo l’impatto straordinario avuto a Parigi.

Stagione compromessa per il georgiano, i tempi di recupero

Il comunicato non indica i tempi di recupero, che dipenderanno dall’intervento e dal percorso riabilitativo, ma la rottura del crociato comporta in genere uno stop di diversi mesi. Per Kvaratskhelia, che con la maglia del Napoli è stato uno dei simboli dello scudetto e che a Parigi era diventato un punto fermo del tridente, si apre ora una fase delicata, fatta di operazione, riabilitazione e attesa del ritorno in campo. Una notizia che colpisce anche i tifosi azzurri, rimasti legati al georgiano, e che accomuna il suo destino a quello di altri campioni costretti a fermarsi nel momento migliore. Il Psg dovrà ora ridisegnare il reparto offensivo in una stagione in cui è impegnato su più fronti.