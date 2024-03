La moglie di Acerbi sui social: "Cin cin a chi ci ha insultato, ai leoni da tastiera"

Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, ha pubblicato una story sul proprio account Instagram, in merito alla decisione del giudice sportivo

© foto di baratto

Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, ha pubblicato una story sul proprio account Instagram, in merito alla notizia dell'assoluzione del difensore interista dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus: "Cin Cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno".