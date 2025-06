Foto Primo compleanno azzurro per De Bruyne: arriva il bel messaggio del Napoli

Primo compleanno in casa azzurra per Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga quest'oggi compie 34 anni: il neo centrocampista del Napoli è nato infatti il 28 giugno 1991 a Drongen (Belgio). "A Kevin vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Auguri KDB!", scrive il club partenopeo sul proprio sito web mentre sui social il messaggio è ancora più coinvolgente ed è diventato rapidamente decisamente virale: "Buon compleanno, Kevin! Il futuro lo scriviamo insieme".

Sia su X che su Instagram il post ha fatto il pieno di likes e commenti, per un entusiasmo sempre più crescente per la stella ex Manchester City che nei giorni scorsi è stata anche salutata nuovamente da Pep Guardiola con parole al miele: "Gli voglio non bene, di più. Questi anni non sarebbero stati possibili senza il suo contributo. È stata una decisione difficilissima, gli auguro tutto il bene, va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti al mondo di tutti i tempi. Antonio (Conte, ndr) riesce a fare sempre quello che deve fare. Auguro a Kevin il meglio, tantissima felicità”.