Foto Tabella punti, da Torino ci credono: semaforo verde per la Juve e 83 punti come il Napoli

Mancano 13 giornate alla fine del campionato e in testa è un punto a punto tra la capolista Napoli e la prima inseguitrice Inter. Staccata di 5 punti la terza incomoda Atalanta, di 10 la Juventus che occupa attualmente la quarta piazza che qualifica alla prossima Champions League.

Sui social spunta una tabella punti, pubblicata da 'Rompipallone', in base alla difficoltà dei match che aspettano le prime quattro in classifica. Da qui una proiezione punti che sta facendo molto discutere, che a sorpresa vedrebbe il campionato deciso da uno spareggio Napoli-Juventus. Per il Napoli due match da bollino rosso contro le milanesi al Maradona (a cui sono stati assegnati 0 punti) , tre di media difficoltà contro Fiorentina, Torino e Lecce (3 punti in totale) e altre 8 sfide abbordabili contrasseggnate da tutte vittorie, per una proiezione di 83 punti finali.

Secondo questi calcoli l'Inter perderebbe 3 partite contro Atalanta, Roma e Lazio, pareggerebbe col Torino confezionando in totale 82 punti. Quattro sconfitte, invece, per l'Atalanta contro Juventus, Fiorentina, Lazio e Milan, due pareggio con Empoli e Roma per un totale di 74 punti. Infine la Juventus avrebbe addirittura la strada spianata vincendo tutte 12 gare su 13 e pareggiando solo con la Lazio ottenendo così 83 punti come il Napoli.