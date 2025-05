Biasin: "Tre punti ed energie risparmiate, l'Inter B fa il suo dovere. Martedì per la storia..."

vedi letture

All'Inter basta un rigore in avvio per passare contro il Verona e mantenere il campionato aperto: i nerazzurri salgono a 74 punti e si riportano nuovamente a -3 dal Napoli - che nel pomeriggio ha battuto il Lecce in trasferta - a tre giornate dalla fine. Così Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, ha commentato sul suo profilo X: "Buona organizzazione, energie risparmiate, tre punti: “l’Inter B” fa il suo dovere e merita gli applausi dei suoi tifosi. San Siro riapre martedì. E proverà a scrivere la storia".