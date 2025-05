Video Il pullman del Napoli ha lasciato Lecce: ecco quando è previsto l'arrivo a Capodichino

Il pullman del Napoli ha lasciato lo stadio del Lecce, il Via del Mare, negli scorsi minuti: la squadra azzurra è diretta a Brindisi dove si recherà all'aeroporto per rientrare in città. L'arrivo a Capodichino sarà certamente in serata, presumibilmente intorno alle ore 23. Di seguito il video.