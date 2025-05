Foto Il Napoli è atterrato a Capodichino: folla di tifosi ad attendere la squadra

Il Napoli è atterrato all'aeroporto di Capodichino, rientrante dalla trasferta di Lecce dove gli azzurri hanno vinto 1-0 mantenendo il primato della classifica e i tre punti di vantaggio sull'Inter. Una vittoria pesantissima nella lotta Scudetto ed in tanti non hanno resistito e si sono recati a Capodichino per salutare il pullman degli azzurri. Ad attendere la squadra all'esterno c'è una grande folla di tifosi partenopei, in continuo aumento: regna l'entusiasmo, atmosfera fantastica, si prospetta una grande accoglienza per gli azzurri.