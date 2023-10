VIDEO - Altra scossa di terremoto alle 12:36: trema in diretta lo studio con Auriemma a Crc

le 12:36 si è registrata una nuova scossa di terremoto nell'area flegrea. A Radio Crc era in onda 'Si gonfia la rete'.

Alle 12:36 si è registrata una nuova scossa di terremoto nell'area flegrea. A Radio Crc era in onda 'Si gonfia la rete', la trasmissione condotta da Raffaele Auriemma, e lo studio ha tremato in diretta mentre c'era Giancarlo Padovan in collegamento telefonico. Di seguito le immagini pubblicate dall'emittente.