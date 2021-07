0-0 all'intervallo: un buon Napoli limita il Bayern e cresce con linea alta e gioco in verticale

Un buon Napoli chiude il primo tempo sullo 0-0, soffrendo qualcosa inizialmente, salvato anche da Contini in una circostanza, ma poi man mano trovando verticalità costruendo diverse palle gol. In evidenza Malcuit sulla destra, ma anche Lobotka in entrambe le fasi di gioco. Bene in generale la linea difensiva, agendo molto alta e mettendo spesso in fuorigioco gli avversari