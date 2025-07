Insigne svincolato, Romano: "E' molto aperto a tornare in Italia"

vedi letture

Due calciatori italiani, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, lasciano Toronto, svincolandosi dal club canadese della MLS. Fabrizio Romano parla del futuro dell’ex Napoli e dell’ex Juventus sul proprio canale Youtube: “Oggi la notizia esclusiva è Federico Bernardeschi al Bologna. È un'operazione molto ben avviata, bisognerà aspettare ovviamente i passaggi formali, però il Bologna è in trattative avanzate per prendere Bernardeschi che si svincola dal Toronto.

Si libera dal Toronto anche Lorenzo Insigne, che è molto aperto a tornare in Italia. Quindi potremo rivedere anche lui in Europa, ma soprattutto in Italia con dei contatti che continueranno nei prossimi giorni per la miglior soluzione con diverse chiamate. Sia la questione Bernardeschi con il Bologna, sia quella legata a Lorenzo Insigne, sicuramente da monitorare, sono da seguire nei prossimi giorni".