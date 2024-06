Repubblica su ADL: "Tocca a lui, prima che a Conte, far rispettare i contratti"

"Ci si è messo poi Conte per impedire che Di Lorenzo vada alla Juve e Kvara si cerchi un altro club.

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, commenta i casi esplosi nelle ultime settimane che riguardano Di Lorenzo e Kvaratskhelia: "Non può essere un caso neanche il contratto di Kvaratskhelia. Ci son voluti due comunicati per far sapere che “i contratti si rispettano”. Ci si è messo poi Conte per impedire che Di Lorenzo vada alla Juve e Kvara si cerchi un altro club.

Ancora prima dell’ allenatore sia il presidente, appena fuori dal suo eremo romano, ad istituire un codice etico. Non può essere alterata la gerarchia dei valori, mezzo milione conta meno di un esempio. Inutile ricorrere a Conte, il presidente sa e deve riprendere il ruolo dei primi 19 anni. Consideri sabbatico il ventesimo, quello del disastro. Tocca a lui far rispettare i contratti, prima con Di Lorenzo poi con Kvara".