Cds - Conte aspetta Buongiorno, ma c'è un'ombra sul futuro: l'insidia è doppia

Alessandro Buongiorno è sempre il primo obiettivo del Napoli per la difesa. È solo una questione di accordi, di trovare la quadra

Alessandro Buongiorno è sempre il primo obiettivo del Napoli per la difesa. È solo una questione di accordi, di trovare la quadra e di far collimare domanda e offerta: per il resto, Buongiorno ha già dato la propria disponibilità a Conte in persona, nel corso di quell’incontro casuale andato in scena a Torino a inizio giugno

De Laurentiis è arrivato a 35 milioni con i bonus. Sullo sfondo, nel frattempo, si allunga qualche ombra: il Newcastle ha preso qualche info e l’Inter un po’ di tempo fa ha chiesto a Buongiorno di attendere. Lo scrive il Corriere dello Sport.