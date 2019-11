Albania, pres. federazione: "Hysaj non parte, Ancelotti sì! ADL sta cercando un nuovo tecnico"

Armat Duka, presidente della federcalcio albanese dal 2002, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Hysaj mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita. Merita di giocare e secondo me a gennaio non si muove, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi dispiace per Carlo, tifo Milan, ma da quanto so De Laurentiis sta già cercando un nuovo allenatore. Poi a fine stagione il ragazzo (Hysaj) potrebbe andare a giocare altrove. Mi hanno detto che non è facile lavorare con De Laurentiis".