Emerson Palmieri, l'Inter non c’è più: nell'affare Hakimi ha chiesto un altro elemento

Faouzi Ghoulam va in scadenza a giugno 2022, ma l’incertezza sulle sue condizioni fisiche spinge il Napoli a dare priorità al terzino sinistro sul mercato. Il profilo più gradito - riferisce il Corriere del Mezzogiorno - è Emerson Palmieri, l’Inter sembra preferire Alonso come contropartita dal Chelsea nell’affare Hakimi e questa scelta potrebbe favorire il Napoli per regalare a Spalletti l'italo-brasiliano.