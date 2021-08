Gazzetta - Insigne pretende 6mln, ADL arriva a 4,5mln con i bonus: la situazione

Napoli ed Insigne separati in casa, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport sottolineando che ADL non ha alcuna intenzione di soddisfarne la richiesta economica. Le posizioni sono chiare: il giocatore chiede una cifra intorno ai 6 milioni di euro per rinnovare, mentre la proprietà è ferma ad un massimo di 3,5 milioni più alcuni bonus che permetterebbero al giocatore di raggiungere gli attuali 4,6 milioni che guadagna adesso. Una proposta dignitosa - si legge - se si considerano le difficoltà in cui versa il calcio mondiale, e non solo, per gli esiti della pandemia. Sul giocatore c'è l'Inter che però vorrebbe spendere dai 15 ai 20 milioni di euro, poco per ADL, e quindi se ne riparlerà a gennaio ma nel frattempo il giocatore vivrà una stagione sul filo.