Il Sindaco Manfredi: "Sto con ADL, serve fermezza! Fronteggiamo i nostri teppisti, nel 2022 già 200 daspo"

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ai microfoni de La Repubblica, commenta gli incresciosi episodi avvenuti in città per il match Napoli-Eintracht.





TuttoNapoli.net

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ai microfoni de La Repubblica, commenta gli incresciosi episodi avvenuti in città per il match Napoli-Eintracht.

Cosa ne pensa delle parole di De Laurentiis?

"Sono anche io per la fermezza. Questo nodo deve esser sciolto dal governo nazionale e dall’Europa. Sia l’Italia, sia altri Paesi interessati in questo caso la Germania - in occasioni di tali incontri, devono aggiornare le loro liste di teste calde: impedire loro di partire costringendo i soggetti pericolosi, nell’ora della partita, a recarsi nei loro uffici di polizia, per obblighi di firma. In caso di violazione, sanzioni severe".

Critiche a Ceferin, l'UEFA deve rivedere la sua posizione?